Tarım ve Orman Bakanlığı: Sosyal Medyadaki Hayvan Refahına Açıkça Aykırı Davranışlar İçeren Görüntüler Üzerine İnceleme Başlatıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yer alan hayvan refahına aykırı görüntüler sonrası inceleme başlattı. Çorum'daki işletmeye idari para cezası uygulandı ve hayvanların bakım koşulları iyileştirildi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, "Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından işletmede gerekli denetimler gerçekleştirilmiş; ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından işletmede gerekli denetimler gerçekleştirilmiş; ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulanmıştır."

Ayrıca işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

