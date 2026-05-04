Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Devletimiz Tüm İmkânlarıyla Sahadadır. Tarsim Ekiplerimiz Hasar Tespit Çalışmalarını Titizlikle Sürdürmektedir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün bazı bölgelerde yaşanan aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen üreticilere "geçmiş olsun", Şanlıurfa Birecik'te yaşamını yitiren yurttaş için Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Yumaklı açıklamasında "Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Aşırı hava olayları sonucu Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA