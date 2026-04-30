Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "ata tohumunun satışının yasaklandığı" iddiasının yanlış olduğunu belirterek, "2025 yılı içerisinde 500 bin ata tohumunu satışa bizzat kendi bakanlığımızın kurumları sundu. Bu yıl ne kadar sunacakmışız? 1 milyon. Önümüzdeki sene inşallah hedefimiz 1,5 milyon olacak." dedi.

Yumaklı, Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Programının "Gençlik Oturumu" kısmında yaptığı sunumda, tarımsal üretimin önemini anlattı.

Türkiye'nin, 2024 yılında tarımsal hasılada dünyada ilk 7 ülke arasında yer aldığını dile getiren Yumaklı, "Daha 2025 açıklanmadı ama bu ülkenin güzel insanlarının ürettiği bu katma değer, dünyadaki ilk 10 ülke arasında Türkiye'yi tutmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, devletin sağladığı tarımsal desteklerin "üretimin bel kemiği" olduğunu söyledi.

Artvin'de inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, kendilerinin "Özgürlük Heykeli" olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Sizin gibi genç kardeşlerimin bu okullardan mezun olup mühendis olarak planında, projesinde, yapımında, tamamlanmasında yüzde 100 emeği olan, dünyada kendi kategorisindeki 5. büyük barajı. Yani ülkemize çağ atlatan en önemli yapılardan bir tanesidir." dedi.

Yumaklı, sunumunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Iğdır'daki Kazımkarabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünü gösterdi.

İşletmede 20 binden fazla hayvanın bulunduğunu söyleyen Yumaklı, "Çoğu zaman şu söylenir, 'Biz mahvolduk, bittik, hiçbir şeyimiz kalmadı.' Bu dezenformasyonlara kanıp sakın ola ki motivasyonunuzu bozmayın. Bunların hiçbirisi doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, tarımla uğraşan genç girişimcilerden örnekler verdi.

Orman yangınları

Orman yangınları konusunda yapılan dezenformasyona değinen Bakan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde her yıl ortalama ne kadar fidan ve tohumu toprakla buluşturuyoruz? 'Ya işte ormanlarımız yanıyor zaman zaman farklı sebeplerle kullanılıyor.' Maalesef yeni ormanlaştırma çabalarımız buna yetmiyor. Doğrusunu görelim bunun, 500 milyon. Yeşil vatanın gelişmesi için bir yılda 500 milyon tohumu ve fidanı toprakta buluşturuyoruz. Yanan alanlarla ilgili de bunu sitemizde görebilirsiniz. 2025 yılında yanan alan 80 bin hektar civarında oldu. Bu rakamı bütün Avrupa için 1,5 milyon hektar olduğunu ifade etmek istiyorum. Şöyle bir husus var. Cumhurbaşkanı'mız bize bu yıl 600 milyon hedefini verdi. İnşallah 2026 sonuna kadar 600 milyonu tamamlayacağız."

Marmaris'te 2021'de yanan alanların son halinin görüntüsünü paylaşıp gençleri "Orman Benim" kampanyasına davet eden Yumaklı, "Bu kampanyada bizlerle olun değerli kardeşlerim çünkü bu vatanın yani yeşil vatanın gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli husus bu." diye konuştu.

Yumaklı, bu yıl envantere 15 hava aracı kattıklarını belirterek, "28 uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız var. Geçtiğimiz yıl belki de son 50-60 yılın en kurak dönemini, hakikaten önceki yıllara nazaran çok ciddi bir orman yangını süreciyle geçirdik. Batı Karadeniz hiç orman yangınlarıyla bu derece yüzleşmemişti ama biz orada da yeni bir risk alanı gördük. Envanterimiz de gücümüz de yeterli." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 1 milyon ata tohumu satışa sunulacak

"Ata tohumunun satışının yasaklandığı" iddiasının yanlış olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

"2025 yılı içerisinde 500 bin ata tohumunu satışa bizzat kendi bakanlığımızın kurumları sundu. Bu yıl ne kadar sunacakmışız? 1 milyon. Önümüzdeki sene inşallah hedefimiz 1,5 milyon olacak. Bu ata tohumlarını, Tarım Kredi marketlerinde ya da il, ilçe müdürlüklerimizde bulabilirsiniz. 117 ülkeye bu ülkenin topraklarında üretilen tohumlar ihraç ediliyor. İhraç etmiş olduğumuz tohum miktarını eğer aynı anda tırlara koymuş olsak 65 bin tır tohumu bu ülkenin insanları üretiyor ve dünyanın 117 ülkesine ihraç ediyor."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 206 başlıkta bitkisel üretim olduğuna dikkati çekti.

Yılda 1 milyon 300 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini bildiren Yumaklı, "Güvenilir Gıda" uygulamasından gelen bildirimlerin gereğinin yapıldığını anlattı.

Bakan Yumaklı, dün Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren çocuk ile Adana'da selde hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Mustafa Yavuz da İhtisas Akademi Programının gençlere katkı sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı büyük hedeflerin, güçlü eserlerin ve nitelikli insan kaynağının yüzyılı olacaktır. Hiç şüphesiz ki bu yüzyıla siz gençlerimiz yön vereceksiniz. Okuyan, düşünen, üreten ve sorumluluk alan her gencimizin ülkemizin geleceğine mutlaka değer katacaktır."

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de tarım üzerine kurulu bir üniversite olduklarını belirterek, Bakan Yumaklı'yı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

TÜGVA Adana İl Temsilcisi Cihat Ünsal da gençlerin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.