Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"
AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkması Bakan Kirişci'nin konuşması Yatırımcı Buluşması ödül töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkması
Bakan Kirişci'nin konuşması
Yatırımcı Buluşması ödül töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"
AA / Çağrı Korucu - Güncel