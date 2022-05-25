Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör" - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkması Bakan Kirişci'nin konuşması Yatırımcı Buluşması ödül töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkması

Bakan Kirişci'nin konuşması

Yatırımcı Buluşması ödül töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tarım ve tarımdan hareketle gıda sektörü stratejik ve vazgeçilmez bir sektör"

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Yatırımcı, Tarım, Güncel, Haberler

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