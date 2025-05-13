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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Hakkari'de

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Hakkari'de
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hakkari Valisi Ali Çelik ile tarım projeleri ve kırsal kalkınma konularında bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette hayvancılık, orman varlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi ele alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Gümen, Çelik ile makamında bir araya geldi.

Kentte yürütülen tarıma ilişkin projeler ile kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, orman varlığının korunması ve sürdürülebilir tarım politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Derecik ilçesinde görülen şap ve hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.

Çelik, ziyaretinden dolayı Gümen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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