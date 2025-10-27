Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Annnesi Defnedildi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in vefat eden annesinin cenazesi Burdur'da defnedildi.

Gümen'in annesi Şengül Özkan (74) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özkan'ın cenazesi, Düğer köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Özkan'ın yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur AK Parti Milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Gümen, cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul etti.