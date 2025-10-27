Haberler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in Annnesi Defnedildi


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in vefat eden annesi Şengül Özkan, Burdur'da defnedildi. Cenaze törenine bakanlık yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in vefat eden annesinin cenazesi Burdur'da defnedildi.

Gümen'in annesi Şengül Özkan (74) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özkan'ın cenazesi, Düğer köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Özkan'ın yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, Burdur AK Parti Milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Gümen, cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
