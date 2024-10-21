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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta Çiftçilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta Çiftçilerle Buluştu
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta gerçekleştirilen toplantıda çiftçilere yönelik yeni destekleme modelini tanıttı. Çiftçiler, öneri ve beklentilerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta temaslarda bulundu.

Bağcı ve Vali Birol Ekici'nin katılımıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, çiftçilere yönelik "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni destekleme modelinin tanıtımı yapılan toplantıda, çiftçiler, Bağcı ve Ekici'ye tarım ve hayvancılıkla ile ilgili öneri ve beklentilerini iletti.

Toplantının ardından Bağcı ve beraberindekiler, valiliği ziyaret ederek Vali Ekici ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de yer aldı. ???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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