Tarım kenti Kırklareli'nde öğrenciler çiftçiliği okulda öğrenecek - Haberler

Kırklareli'nde gelecek yıl eğitim ve öğretime başlayacak Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine hem teknik hem de uygulamalı eğitim verecek.

Okul, Anadolu Teknik Program türünde tarım alanında LGS sınav sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alarak 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.

Tarım kenti Kırklareli'nde tarıma bilimsel metotlarla yaklaşmak isteyen öğrencilerin eğitim göreceği okul yatılı ve karma pansiyonlu olacak.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan Ziraat Odasını ziyaret etti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okulun tanıtım ziyaretleri kapsamında Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret etti, bilgi verdi.

Salgın döneminde tarımının öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Kalkan, "Tüm dünyada yaşanan gıda konusundaki sıkıntıları üreterek aşacağız. Bunu da önce eğitimle sonra çalışarak yapacağız. İnşallah öğrencilerimizle beraber yapacağımız çalışmalarla üretime katkıda bulunacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu anlatan Kalkan, okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şaylan ise tarım üzerine eğitim verecek bir okulun tarımın en üst düzeyde önemsendiği bir kentte açılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dünyada teknolojiyle beraber tarım teknolojisinin de ilerlediğini ifade eden Şaylan "Buna ayak uydurabilmemiz için böyle bir lisenin ilimizde ve bölgemizde olması bizi gerçekten sevindirici." diye kaydetti.