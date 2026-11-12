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Tarım işçilerini taşıyan minibüs Osmaniye'de devrildi, 14 kişi yaralandı

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs Osmaniye'de devrildi, 14 kişi yaralandı
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Osmaniye merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınlarında tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarına devrildi; kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIR 404 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkeze bağlı Arslanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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