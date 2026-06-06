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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı

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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları telefonla arayıp proje adıyla para talep eden dolandırıcılara karşı uyardı. Bakanlık ve bağlı kurumların telefonla ücret talep etmediği vurgulandı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde bazı vatandaşların telefonla aranıp farklı proje isimleri verilerek dolandırılmasına karşı uyarıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların telefonla aranarak "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ve benzeri proje isimleri kullanılarak başvurularının kabul edildiği, işlemlerin başlatılabilmesi için ise belirli bir tutarın verilen IBAN numarasına yatırılmasının istendiği yönünde yanıltıcı beyanlarla karşılaşıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin vatandaşlardan telefon yoluyla herhangi bir ücret, teminat veya ödeme talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve para göndermemeleri önemle rica olunur. Dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumların derhal emniyet birimlerine bildirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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