Tarık Mengüç, Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği'nde Konser Verdi

Tarık Mengüç, Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği'nde Konser Verdi
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Tekirdağ'da düzenlenen 2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği'nde Tarık Mengüç sahne aldı. Program, Ritm-i Ahenk Grubu'nun konseriyle başladı ve Mengüç, katılımcılarla birlikte şarkılarını seslendirdi.

Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amfi Tiyatro'da gerçekleşen program Ritm-i Ahenk Grubu'nun konseriyle başladı.

Ardından, sahne alan Tarık Mengüç, şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman katılımcılarda şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Mengüç'e çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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