Haberler

"Anne Kafamda Bit Var" oyununun prömiyeri 7 Mart'ta yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Anne Kafamda Bit Var' oyunu, 7 Mart'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde prömiyer yapacak. Tarık Akan'ın otobiyografik eserinden uyarlanan yapımda, Ragıp Savaş ve Savaş Barutçu, ünlü sanatçıyı dönüşümlü olarak canlandıracak.

Bakırköy Belediye Tiyatrolarının (BBT) hazırladığı "Anne Kafamda Bit Var" oyunu, 7 Mart'ta ilk kez izleyicilerle buluşacak.

BBT'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Tarık Akan'ın otobiyografik eserinden uyarlanan yapım, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde prömiyer yapacak.

Oyunu sahneye Gökhan Aktemur uyarladı, yönetmenliğini ise Turgay Kantürk üstlendi.

BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, açıklamada, amaçlarının Tarık Akan'ı ya da dönemin sanatçılarını taklit etmek olmadığını belirterek, "O dönemde yaşananları ve insan onuruna sahip çıkan duruşu bugünün seyircisine en yalın ve güçlü dille aktarmaktır." ifadesini kullandı.

Oyunda Tarık Akan'ı Ragıp Savaş ve İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı Savaş Barutçu dönüşümlü olarak canlandıracak.

Oyunun dramaturgluğunu Irmak Bahçeci üstlenirken, müziklerini Tolga Çebi hazırladı. Dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, kostüm tasarımı Ayçin Tar ve Selin Ölçen'e, koreografi ise Pınar Ataer'e ait.

"Anne Kafamda Bit Var" oyunu 7 Mart'taki ilk gösteriminin ardından 12, 13 ve 28 Mart'ta da sahnelenecek."

Kaynak: AA " / " + Özlem Limon -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti