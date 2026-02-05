Haberler

Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı, Depremde Hayatını Kaybedenleri Anmak İçin İkramda Bulundu

Hatay'da Uzun Çarşı Esnafı, Depremde Hayatını Kaybedenleri Anmak İçin İkramda Bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı esnafı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler için döner, çorba, çay ve kömbe ikram etti. Uzun Çarşı Başkanı İsmail Batı, afette kaybedilenlerin anısına yapılan ikramların yanı sıra, duyduğu minneti ve destekleri için devlete ve millete teşekkür etti.

HATAY'da tarihi Uzun Çarşı esnafı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle hayatı kaybedenlerin anısına ikramlarda bulundu.

Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı esnafı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına vatandaşlara döner, çorba, çay ve kömbe ikram etti. Tarihi Uzun Çarşı Başkanı İsmail Batı, "Bilindiği üzere, 6 Şubat'ta çok büyük ve önemli bir afet yaşadık. Bu kapsamda; şehitlerimizin aziz hatırasına, dışarıdan gelen vatandaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve tüm halkımıza yönelik olarak sabah saat 06.00'ya kadar çorba dağıtımı yapılacaktır. Devletimizden Allah razı olsun. Milletimizden Allah razı olsun. Bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Başta Sayın Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
