Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 17. yüzyıla ait 8 tarihi tabloyla birlikte bir ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 17. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 8 tablo ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 4 zanlının tarihi değeri bulunan tabloları satmak için müşteri aradığını belirledi.

Ekiplerce, şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta 17. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 8 tablo, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
