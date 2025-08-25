Tarihi Mezartaşı Çorum'da Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kepçe operatörünün yaptığı kanal çalışması sırasında bulduğu tarihi mezar taşı, üzerindeki haç ve yazılarla dikkat çekti. Olayın ardından müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü, Akören köyünde kanal çalışması yaptığı sırada, yüzeyin yaklaşık bir metre altında, kaya parçası olduğunu düşündüğü kütle ile karşılaştı.

Topraktan çıkardığı kütlenin üzerinde haç ve harflerin olduğunu gören operatör, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve müze görevlileri sevk edildi.

İlk incelemede mezar taşı olduğu ve tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş müze görevlilerince koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
