Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor - Haberler

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Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'nın çok yakınında bulunan "el-Hakkari Yolu"ndan detaylar Filistinli 78 yaşındaki Ebu Eşref ed-Daas ile röportaj Detaylar KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ/MÜCAHİT AYDEMİR – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'de, Selahaddin Eyyubi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mescid-i Aksa'nın çok yakınında bulunan "el- Hakkari Yolu"ndan detaylar

Filistinli 78 yaşındaki Ebu Eşref ed-Daas ile röportaj

Detaylar KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ/MÜCAHİT AYDEMİR – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'de, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarili Kürtlerin bıraktığı izler, hem kentin sokaklarında hem de Filistinlilerin hafızasında canlılığını koruyor.

Kudüs'ün surlarla çevrili kadim bölgesinde sokakları, hanları, çarşıları ve evleri oluşturan neredeyse her taşın ardında keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye bulunuyor.

Asırlar önce Kudüs'ü Haçlılardan geri almaya gelen İslam ordusunda yer alan Hakkarililerin öyküsü de bunlardan iri.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Selahaddin Eyyubi Hakkari Kudüs Aksa Güncel Haberler

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