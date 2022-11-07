Tarihi köprüyü çalan şahsın, satışı nasıl yaptığı ve kaç paraya sattığı ortaya çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi köprü Ocak ayında hırsızlar tarafından çalınmıştı. Sır olayın nasıl yaşandığı aylar sonra ortaya çıkarken Gömleksiz Köprüsü'nü Z.K isimli zanlının "Sahibi benim" diyerek Y.Ç. isimli şahsa sattığı belirlendi.

Ocak ayında Ankara'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. Ankara-Beypazarı karayolu üzerindeki 44 yıldır kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü çalınmış ve tarihi köprünün demirleri satılmıştı. Dava dosyasına giren sanık ifadeleri, köprünün nasıl çalındığını ortaya çıkardı.

JANDARMA EKİPLERİ FARK ETTİ

İlginç olay Jandarma ekipleri devriye gezerken köprünün olmadığını fark etmesi ile ortaya çıkmıştı. Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak, "Köprüyü siz mi kaldırdınız" diye sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "Hayır" cevabı gelince soruşturma başlatıldı.

60 BİN LİRAYA SATMIŞ

Aradan geçen 11 ay sonucunda tarihi köprüyü çalan kişinin Z.K. isimli zanlı olduğu belirlendi. Köprüyü 60 bin liraya satan ve 2 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Z.K. ifadesinde, "CİMER'e yaptığım müracaat ile köprünün yıkımının bana verileceğini düşünerek yıkıma başladık" dedi.

"DEMİRLER İÇİN SATIN ALDIM"

NTV'nin haberine göre Köprüyü satın alan Y.Ç. ise "Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Z.K. köprüyü Karayolları'nın kendisine verdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.