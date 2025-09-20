Haberler

Tarihi Köprü Sel Sularına Yenik Düştü

Artvin'in Borçka ilçesindeki asırlık köprü, Aksu Deresi'ndeki sel nedeniyle yıkıldı. Kültürel öneme sahip köprünün yıkılma anı kameraya yansıdı.

TARİHİ KÖPRÜ DE SELE DAYANAMADI

Artvin'in Borçka ilçesinden geçen Aksu Deresi üzerinde yer alan asırlık tarihi köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı. İlçe merkezinde araç ve yaya geçişini sağlayan, uzun yıllardır kültürel anlamda da önem taşıyan ve bir süre önce restore edilen köprünün yıkılmadan önce ve sonraki hali kameraya yansıdı.

Haber: Ziya AKYILDIZ Kamera: BORÇKA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
