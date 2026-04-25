Tarihi kervansarayda Kadın Emeği Yöresel Ürünler Pazarı açıldı

HATAY Valiliği tarafından yürütülen 'Hayat Hatay' projesi kapsamında, depremzede kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediği Kadın Emeği Yöresel Ürünler Pazarı Belen'de açıldı.

Hatay Valiliği öncülüğünde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentin sosyal ve ekonomik hayatını yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Hayat Hatay projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında kurulan Kadın Emeği Yöresel Ürünler Pazarı, Belen ilçesindeki tarihi Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayında düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremden etkilenen kadın kooperatiflerinin yeniden üretime geçebilmeleri için fiziki ve maddi destek sağladıklarını vurguladı. Hatay'ın bu alanda bir rekor kırdığını belirten Masatlı, "Şu anda Türkiye'de en fazla kadın kooperatifinin olduğu il durumundayız. Kadınlarımızın eğitiminden pazarlama imkanlarına kadar her noktada yanlarındayız. Bugün Belen'deki kervansarayımızda yeni bir pazar oluşturduk. Depremin ilk anından itibaren umudun yeşermesinde ve şehrimizin eski günlerine dönmesinde kadınlarımızın çabası takdire şayandır"dedi.

31 PREFABRİK İŞ YERİ VE LOJİSTİK MERKEZ DESTEĞİ

Valilik olarak kadın üreticilere yönelik destekleri sistematik hale getirdiklerini ifade eden Vali Masatlı, il genelinde 31 prefabrik iş yerinin kadınlara tahsis edildiğini açıkladı. Ayrıca ürünlerin depolanması ve sevkiyatı için Belen'de özel bir lojistik merkez kurulduğunu hatırlatan Masatlı, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

53 KOOPERATİFE DESTEK OLALIM

Vali Masatlı, Hayat Hatay çatısı altında faaliyet gösteren 53 kadın kooperatifinin el emeği göz nuru ürünlerinin tercih edilmesinin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın bu pazardan alışveriş yaparak kadınlarımızın emeğine destek vermelerini bekliyoruz" dedi. Törenin ardından protokol üyeleri, kervansaray içerisinde kurulan stantları gezerek yöresel ürünleri inceledi ve kadın üreticilerle sohbet etti.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı