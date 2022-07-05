Tarihi Kelekom Köprüsü ilk günkü gibi ayakta

VAN - Selçuklulardan günümüze kadar uzanan tarihi Kelekom Köprüsü, ilk günkü gibi hala sapasağlam ayakta duruyor.

Selçuklu dönemi eserinden tarihi Kelekom Köprüsü, tanıklık ettiği birçok doğal afete rağmen adeta yıllara meydan okuyor. 2011 yılında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi köprü, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Havadan da görüntülenen tarihi köprü, Başkale-Hakkari karayolunun 25. kilometresinin 700 metre doğusunda yer alan Zap Çayı üzerinde yer alıyor. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Kelekom Köprüsü, 4 metre genişliğinde ve 34 metre uzunluğundan oluşuyor. Köprü mimari özellikleri bakımından iki gözlü yolu her iki yana eğimli olarak devam eden köprüler grubuna giriyor.

Köprünün Abbasi komutanlarından Hüsrev Bey tarafından onarımı yapılmış ve onarımdan sonra köprüye kitabe yerleştirildiği biliniyor.