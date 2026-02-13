Haberler

Afyonkarahisar'da evinde 133 sikke ve obje ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan bir baskında, tarihi eser niteliği taşıyan 133 sikke ve obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evde 133 sikke ve obje ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Döğer beldesindeki bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 133 sikke ve obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
