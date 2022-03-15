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Tarihi "Bakırcılar Çarşısı"

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bakırcılar Çarşısı'ndan görüntüler Bakır ustalarının çalışmasından detaylar Bakır eşyalardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın ünlü Reşid Caddesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda bakırdan çeşitli nakışlarla süslenen sürahiler, çay kupaları, kaşık, fotoğraf çerçeveleri ve diğer...

Bakırcılar Çarşısı'ndan görüntüler

Bakır ustalarının çalışmasından detaylar

Bakır eşyalardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın ünlü Reşid Caddesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda bakırdan çeşitli nakışlarla süslenen sürahiler, çay kupaları, kaşık, fotoğraf çerçeveleri ve diğer ev malzemeleri, bakır ustalarının uzun uğraşları sonrası elde ediliyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı

Tarihi Bakırcılar Çarşısı

Tarihi Bakırcılar Çarşısı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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