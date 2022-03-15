Tarihi "Bakırcılar Çarşısı"
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bakırcılar Çarşısı'ndan görüntüler Bakır ustalarının çalışmasından detaylar Bakır eşyalardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın ünlü Reşid Caddesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda bakırdan çeşitli nakışlarla süslenen sürahiler, çay kupaları, kaşık, fotoğraf çerçeveleri ve diğer...
Bakırcılar Çarşısı'ndan görüntüler
Bakır ustalarının çalışmasından detaylar
Bakır eşyalardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın ünlü Reşid Caddesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda bakırdan çeşitli nakışlarla süslenen sürahiler, çay kupaları, kaşık, fotoğraf çerçeveleri ve diğer ev malzemeleri, bakır ustalarının uzun uğraşları sonrası elde ediliyor.