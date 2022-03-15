Tarihi "Bakırcılar Çarşısı"

Bakırcılar Çarşısı'ndan görüntüler

Bakır ustalarının çalışmasından detaylar

Bakır eşyalardan detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın ünlü Reşid Caddesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda bakırdan çeşitli nakışlarla süslenen sürahiler, çay kupaları, kaşık, fotoğraf çerçeveleri ve diğer ev malzemeleri, bakır ustalarının uzun uğraşları sonrası elde ediliyor.