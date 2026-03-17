Yaşamını yitiren tarihçi İlber Ortaylı'nın yakınları taziyeleri kabul etti

Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verilen Ortaylı'nın ailesine, Taksim'deki bir otelde taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

Süryani Metropoliti Yusuf Çetin ile Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da otele gelerek, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, İlber Ortaylı'nın vefatının herkes için büyük kayıp olduğunu söyledi.

İlber Ortaylı'nın çok iyi bir insan olduğunu belirten Çetin, "İnançlıydı, ülkesini, dostlarını seviyordu. Güzel diyaloğumuz vardı. Ziyarette bulunduk. Rahmetli ülkemize çok şeyler kazandırdı, aydın bir insandı. Böyle insanlar kolay kolay yetişmiyor. Her yönüyle donanımlıydı. Her şeyden önce sevgi doluydu. Kalbi temiz bir insandı, çok güzel bir isim yaptı. Zaten dün cenazesinde de hepimiz gördük rahmetliyi ne kadar sevdiklerini. Allah rahmet eylesin. Başta merhumun ruhuna, şahsım ve cemaatim adına başsağlığı, sabır ve teselli diliyorum. Ülkemize, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Onun için dua ediyoruz, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Gün boyu otele gelen yakınları da aileye taziye dileklerini iletti.