Sakarya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Karagöl Yaylası'nda yoğun kar yağışı sonucu mahsur kalan 15 araç, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 araç, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karagöl Yaylası'nda etkisini artıran yağış sonucu 15 araç mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, belediye ekipleriyle mahsur kalanlara yardım etti.
Ekiplerin çalışması sonucu 15 araç, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel