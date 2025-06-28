Taraklı'da Traktör Devrildi: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki H.Y. (53) hayatını kaybetti. Kazada sürücü Y.Y. (16) sağ olarak kurtulurken, annesi traktörün altında kaldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.
Taraklı-Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde seyreden Y.Y. (16) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün annesi H.Y'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlık durumu iyi olan ve kaza yerinde sinir krizi geçiren Y.Y'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Cenaze incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel