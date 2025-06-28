Taraklı'da Traktör Devrildi, Anne Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu Y.Y.'nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu annesi Hatice Yılmaz (53) yaşamını yitirdi.

Taraklı- Geyve karayolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörde bulunan anne Hatice Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan ve kaza yerinde sinir krizi geçiren Y.Y.'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Anne Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.