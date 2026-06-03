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Taraklı'da sağanak etkili oldu

Taraklı'da sağanak etkili oldu
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı. Karagöl Yaylası, Tuzla ve Hark mahallelerinde bazı ev, iş yeri ve tarım alanları su altında kaldı. Ekipler su tahliye çalışması başlatırken, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı bölgede incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sağanak etkisini gösterdi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı.

Karagöl Yaylası, Tuzla ve Hark mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile tarım alanları su altında kaldı.

Bölgede ilgili kurumların ekipleri tarafından su tahliye çalışması yapıldı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Diri
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