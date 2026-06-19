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Sakarya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Sakarya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Taraklı-Göynük yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde Y.K. yönetimindeki 54 AOG 220 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.K, buradaki müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Murat Diri
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