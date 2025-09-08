Tapah Tayfunu, Çin ve çevresinde hayatı olumsuz etkiliyor

Çin'in güneyindeki Guangdon eyaletinin yanı sıra Hong Kong ile Macau özel idare bölgeleri ve Tayvan'da binlerce kişi, Tapah Tayfunu'ndan olumsuz etkileniyor.

Xinhua ajansının haberine göre, Tapah Tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdon eyaletinde etkili olmaya başladı.

Yer yer şiddetli yağışların etkili olduğu Guangdon'un Tayşan kentinde 182 okulda eğitime ara verildi, Jiangmen kentinde 41 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, tayfunun etkisinin görüldüğü Tayvan'ın yanı sıra Hong Kong ve Macau özel idare bölgelerinde bazı uçuşlar iptal edildi.