Tanzanya'dan Masai Kabile Üyeleri Su Farkındalığı İçin Dans Etti

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, temiz suya muhtaç bölgelerdeki duruma dikkati çekmek amacıyla Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleriyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte kabile üyeleri yerel kıyafetlerle dans edip, anlamlı dövizler taşıyarak su farkındalığı oluşturmayı hedefledi.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin su farkındalığı için düzenlediği etkinlikte Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleri dans edip, şarkılar söyledi.

Temiz suya muhtaç bölgelerdeki duruma dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinliğe yerel kıyafetlerle katılan kabile üyeleri "Musluğu kapa, gelecek senin elinde", "Su herkese eşit akmıyor", "Bir damla bin umut ", "Su yok, hayat yok" ve "Su yoksa gelecek yok" yazılı dövizler taşıdı.

Kabile üyeleri, ellerindeki döviz ve su kovalarıyla meydanda bir süre yerel danslar oynayıp, şarkılar söyledi. Çevredeki vatandaşların alkışlarıyla gösteriye eşlik ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği İş Geliştirme Birim Başkanı Eyüp Ensar Akbulut, basın mensuplarına, etkinliğin ikinci günü olduğunu söyledi.

Akbulut, Tanzanya'dan misafir ettikleri Masai kabilesinin üyeleriyle Üsküdar'da bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Dün İstanbul Maratonu'nda da yürümüştük. Burada asıl amacımız insanlara su farkındalığı oluşturmak. Bununla beraber, pek çok ülkede temiz suya muhtaç bölgelerde insanlara yardım etmeyi amaçlıyoruz. Asya ve Afrika'da birçok su kuyusu çalışmamız oldu. Bu da aslında bu çalışmaları desteklemek adına yaptığımız bir etkinlik." diye konuştu.

Dernek görevlileri ile Tanzanya'dan gelen katılımcılar bir süre yürüdü.

Etkinlikler kapsamında, Beyazıt Meydanı'nda yürüyüş yapılması ve Çemberlitaş'ta söyleşi düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
