Tanzanya'da protesto çağrıları öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Tanzanya'da 29 Ekim'de yapılan seçime yönelik protesto çağrıları öncesinde, başkent Dodoma ile Darüsselam ve Aruşa kentlerinde polis devriyeleri yoğunlaştırıldı.

Hükümetin yasa dışı ilan ettiği protestolar nedeniyle bugün erken saatlerde kritik noktalarda yol kontrol noktaları kurulduğu, sokakların ise büyük ölçüde boş olduğu aktarıldı.

Aktivistler, Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın yüzde 97'nin üzerinde oyla yeniden seçildiği tartışmalı 29 Ekim seçimlerine itiraz ederek protesto çağrısında bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), protesto çağrılarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle kasım ortasından bu yana en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü ise Tanzanya'ya "barışçıl toplanma hakkına saygı duyma" çağrısında bulundu.

Tanzanya hükümetinin, seçim sonrası şiddet olaylarına ilişkin yürüttüğü komisyon incelemesinin sonuçlarının ise henüz açıklanmadığı kaydedildi.