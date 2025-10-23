Haberler

Tanzanya'da Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tanzanya'da ana muhalefet partisi Chadema'nın Başkan Yardımcısı John Heche, tutuklu yargılanan parti lideri Tundu Lissu'nun davasına katılmak için gittiği mahkemede gözaltına alındı. Parti, hükümetin seçimler öncesinde üst düzey liderlerini tutuklama planları olduğunu iddia etti.

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) Başkan Yardımcısı John Heche, tutuklu yargılanan parti lideri Tundu Lissu'nun davasına katılmak için gittiği mahkemede gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, Chadema'dan yapılan açıklamada, Heche'nin dün Lissu'nun davasına katılmak üzere Darüsselam şehrindeki Yüksek Mahkemeye vardığında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "hükümetin 29 Ekim'de yapılacak seçimlere kadar partinin üst düzey liderlerini tutuklayıp gözaltında tutmayı planladığı" iddia edildi.

Polis, Heche'nin bir hafta içinde ikinci kez gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmadı.

Heche, 18 Ekim'de eski Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın cenazesine katılmak için komşu Kenya'ya geçerken kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Tanzanya göçmenlik dairesi yaptığı açıklamada, Heche'nin sınırı yasa dışı geçmeye çalıştığını söylemiş ancak Chadema bu iddiayı reddetmişti.

Tanzanya'da halk, 29 Ekim'de sandık başına gidecek.

Hassan, ilk kez doğrudan halk oylamasına katılacak

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Bu seçim, Hassan'ın ilk kez doğrudan halk oylamasına katılacağı yarış olacak.

Seçimlerde yarışacak diğer adaylar arasında Ulusal Yeniden Yapılanma İttifakından (NRA) Hassan Kisabya Almas, Afrikalı Çiftçiler İttifakı Partisinden (AAFP) Kunje Ngombale Mwiru ve Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) Doyo Hassan Doyo yer alıyor.

Ancak siyasi gözlemciler, mevcut cumhurbaşkanının güçlü rakiplerle karşı karşıya olmadığı yorumunu yapıyor.

Ana muhalefetteki Chadema da nisan ayında seçim prosedürlerini zamanında imzalamadığı için yarıştan menedilmişti.

Partinin lideri Tundu Lissu ise aynı ay düzenlediği mitingin ardından "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Darüsselam'daki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesinde mayısta hakim karşısına çıkan Lissu'nun gelecek duruşmaya kadar tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
