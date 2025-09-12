Haberler

Tanzanya'da Çin Destekli Yeni Kütüphane Açıldı

Darüsselam Üniversitesi'nde inşa edilen kütüphane, binlerce öğrenci ve akademisyenin öğrenim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek amacıyla hizmete girdi.

DARÜSSELAM, 12 Eylül (Xinhua) -- Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Darüsselam Üniversitesi'nde Çin tarafından inşa edilen kütüphane, 9 Eylül 2025.

Tanzanya'nın en büyük devlet üniversitesi olan Darüsselam Üniversitesi'nde Çin'in desteğiyle inşa edilen kütüphane, binlerce öğrenci ve akademisyenin öğrenim ve araştırma faaliyetlerini destekliyor. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
