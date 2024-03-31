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Tansu Çiller, Sarıyer'de oyunu kullandı

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sarıyer'de oyunu kullandı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulu'na tek başına gelen Çiller, oy kullanacağı "2364" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Burada sandık görevlileriyle selamlaşan Çiller, bir süre bekledikten sonra oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çiller, demokrasinin her zaman kendileri için bir şölenle ve seçimle taçlandırıldığını, bugün yine bu durumu yaşadıklarını ve bu açıdan mutlu bir gün olduğunu kaydetti.

Çiller, "Ben umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur." dedi.

Ülkede her zaman var olan siyasi görüş farklılıklarının demokrasinin bir zenginliği olduğuna dikkati çeken Çiller, "Ama unutmayalım ki biz birlikte, kardeşçe bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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