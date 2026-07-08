Haberler

CHP'li Tanrıkulu'ndan İbb Davasında Yaşananlara Tepki: Yargısız İnfaz, Yargı Eliyle İnfaza Dönüşmüştür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmasına tepki göstererek, 'Yargı eliyle infaz' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkına ilişkin yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

Tanrıkulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Darbe, olağanüstü hal ve sıkı yönetim dönemlerinde dahi çok az rastlanan bir durumla karşı karşıyayız. Rejimin yeni tanımı: 'Seçim Garantili Otokrasi.' Rakibinizi kendinizi belirleyeceksiniz, istemediğiniz aday olmayacak, sizi değiştirebilecek güçteki siyasi partinin yönetimini kendiniz belirleyeceksiniz; yetmeyecek, hapse atılan ve tüm anketlerde sizin önünüzde görünen rakibinize şimdiye kadar görülmemiş biçimde mahkemede savunma hakkı vermeyeceksiniz. Yargısız infaz; yargı eliyle infaza dönüşmüştür. Benim önerim; bu rezalete son verin. Duruşma, yargılama yapmayın; doğrudan hükmü açıklayın. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

Türk mutfağı büyüledi: Tadı damağında kalınca tarifini istedi
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi