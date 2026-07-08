CHP'li Tanrıkulu'ndan İbb Davasında Yaşananlara Tepki: Yargısız İnfaz, Yargı Eliyle İnfaza Dönüşmüştür

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkına ilişkin yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

Tanrıkulu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Darbe, olağanüstü hal ve sıkı yönetim dönemlerinde dahi çok az rastlanan bir durumla karşı karşıyayız. Rejimin yeni tanımı: 'Seçim Garantili Otokrasi.' Rakibinizi kendinizi belirleyeceksiniz, istemediğiniz aday olmayacak, sizi değiştirebilecek güçteki siyasi partinin yönetimini kendiniz belirleyeceksiniz; yetmeyecek, hapse atılan ve tüm anketlerde sizin önünüzde görünen rakibinize şimdiye kadar görülmemiş biçimde mahkemede savunma hakkı vermeyeceksiniz. Yargısız infaz; yargı eliyle infaza dönüşmüştür. Benim önerim; bu rezalete son verin. Duruşma, yargılama yapmayın; doğrudan hükmü açıklayın. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA