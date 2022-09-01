Tanju Çolak'tan babasına son görev

SAMSUN - Eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak'ın vefat eden babası Mustafa Çolak, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak, baba acısıyla sarsıldı. 6 yıldır yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Mustafa Çolak, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Çolak'ın cenazesi bugün Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede duygu dolu anlar yaşayan Tanju Çolak, İhlas Haber Ajansımikrofonlarına, "Çok üzgünüm. Atamı, babamı kaybettim. 6 senedir yatalak tedavi görüyordu. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanı cennet olsun. O bizim, Çolak ailesinin her şeyiydi. Vefat haberini duyan birçok isim başsağlığı için aradı. Hami Mandıralı, Rıdvan Dilmen ve birçok kişi aradı. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun" dedi.

Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak'ı görüntülü arayarak başsağlığı diledi

Cenazeye Alaattin Çakıcı ve Meral Akşener gibi isimler çelenk yolladı. Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak'ı görüntülü arayarak da başsağlığı diledi. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bafra'da bulunan aile mezarlığına götürüldü.

Cenazeye ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, eski futbolcular, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.