Taner Yıldız ile CHP'li Yavuzyılmaz Arasında Amasra Tartışması… Yıldız: Ben Gerçeği Kapatmaya mı Çalışıyorum?... Yavuzyılmaz: Evet, Aynen Öyle

TBMM Amasra Faciasını Araştırma Komisyonu’nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Komisyon Başkanı AKP’li Taner Yıldız arasında “gerçeğin üstünü örtme” tartışması çıktı. Yıldız, “Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?” diye tepki gösterince Yavuzyılmaz “Evet, aynen öyle” yanıtını verdi.

TBMM Amasra Faciasını Araştırma Komisyonu'nda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Komisyon Başkanı AKP'li Taner Yıldız arasında "gerçeğin üstünü örtme" tartışması çıktı. Yıldız, "Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?" diye tepki gösterince Yavuzyılmaz "Evet, aynen öyle" yanıtını verdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim'de 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan grizu faciası yaşandı. TBMM'de kurulan Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu bugün toplandı. Toplantıda TTK yöneticileri ikinci kez sunum yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kurum yetkilileri metan gazı seviyesiyle ilgili sunum yaparken, CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, bilirkişi raporundaki hususlara dikkat çekti. Bu sırada Komisyon Başkanı Taner Yıldız ile Yavuzyılmaz arasında Kurum yetkililerini "Savundun, savunmadım" tartışması çıktı. Komisyondu şu diyaloglar yaşandı:

"Taner Yıldız: Ben neyi savunacağım, nedir derdin?

Deniz Yavuzyılmaz: Ben gerçeğin ortaya çıkması için çalışıyorum.

Taner Yıldız: Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?

Deniz Yavuzyılmaz: Evet, aynen öyle.

Taner Yıldız: İftira atıyorsunuz, lütfen sözünüzü geri alın… Haddinizi aştığınızda sustururum. Haddinizi aşmayın.

Deniz Yavuzyılmaz: Siz aşmayın, ben gerçeğin peşindeyim ya.

Taner Yıldız: Biz neyin peşindeyiz peki?

Deniz Yavuzyılmaz: Madende tedbirler alınmamış. Siz diyorsunuz ki 'Mevzuatın içinde, o yüzden aman kimse suçlu değil'. İlave tedbir alınmamış diyorum."