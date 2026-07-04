Haberler

Tan Sağtürk yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, Moskova'daki Uluslararası Bale Birliği genel kurulunda oy birliğiyle yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Danışmanı Tan Sağtürk, Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Bale Birliği genel kurulunda oy birliğiyle yeniden Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı seçildi.

Sağtürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sanatımızın en büyük günlerinden biri, Uluslararası Bale Birliği, Bolşoy'da yapılan genel kurulda oy birliğiyle beni Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı olarak seçti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizinle sıcak haberi paylaşmak istedim. Gelişmelerden en kısa zamanda haberdar edeceğim. Moskova'dan kucak dolusu sevgiler."

Tan Sağtürk, bu göreve ilk kez 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulda seçilmişti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"