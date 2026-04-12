Tamirhanede yangın; 4 motosiklet ve 1 otomobil zarar gördü

ANTALYA'da otomobil ve motor tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 4 motosiklet tamamen, 1 otomobil kısmen zarar gördü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan tamirhanede meydana geldi. Oto ve motor tamiri yapılan iş yerinden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

4 MOTOR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında iş yerinde bulunan 4 motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 otomobil ise kısmen zarar gördü. İş yerinin girişinde bulunan metal tentenin çökme riski nedeniyle itfaiye ekipleri önlem alarak tenteyi söktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

