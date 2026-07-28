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Gümüşhane'de traktör tamiri sırasında ölüm

Gümüşhane'de traktör tamiri sırasında ölüm
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GÜMÜŞHANE’de tamir etmeye çalıştığı traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan Mustafa Savaş (40), hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE'de tamir etmeye çalıştığı traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan Mustafa Savaş (40), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Sungurbeyli köyünde meydana geldi. Bir yüklenici firmada orman işçisi olarak çalışan Mustafa Savaş, izinli ağaç kesimi yapılan alanda arızalanan traktörünü tamir etmek isterken, aracın hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Savaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Savaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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