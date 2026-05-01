Çorlu'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaza sırasında savrulan otomobil, Mehmet N.'nin arıza yaptığı için yol kenarında tamir etmeye çalıştığı kamyonete çarptı. Kamyonet ile yön levhası direği arasına sıkışan Mehmet N.'nin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet N., arıza yapan kamyonetini yol kenarına çekip, tamir etmeye başladı. Bu sırada O.Y.'nin kullandığı 06 DE 9181 plakalı otomobil, O.P. yönetimindeki 59 FP 185 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan O.Y.'nin kullandığı otomobil daha sonra yol kenarındaki kamyonete çarptı. Arızayı gidermeye çalışan Mehmet N., kamyonet ile yön levhası direği arasında kalarak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet N., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

