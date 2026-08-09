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Siirt'te maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Siirt'te maden ocağında iş kazası: 1 ölü
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Siirt'in Şirvan ilçesinde bir maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden Emin Kubay (28), iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kubay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazenin otopsi sonrası Pervari ilçesi Yeniaydın köyünde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden Emin Kubay (28), iş makinesinin altında kaldı. Kubay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Şirvan ilçesi Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; işletmede tamirci olarak çalışan Emin Kubay, arızalanan kepçeyi tamir ederken iş makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kubay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Pervari ilçesi Yeniaydın köyünde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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