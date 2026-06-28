Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Tamar Tanrıyar, Yurt Dışına Çıktı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında resen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Başsavcılık, yakalama emri çıkarılması için evrakın bugün adliyeye ikmalen getirilmesi talimatı verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'a ilişkin yeni açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 23.06.2026 günü Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit olunmuştur.

Yakalama emri çıkartılmak üzere evrakın 28/06/2026 günü adliyeye ikmalen getirilmesi talimatı verilmiştir."

Kaynak: ANKA