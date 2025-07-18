Tam Puan Alan Öğrenciler Kaymakam Karaaslan Tarafından Ağırlanı

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

Kaymakam Karaaslan, başarılı öğrenciler İnci Altıntaş ve Melik Kaan Özçelik'i gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmen ve ailelerine de teşekkür eden Karaaslan, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızın bu büyük başarısı bizleri son derece mutlu etti. Başarınız hem ailenizin hem öğretmenlerinizin hem de ilçemizin gurur kaynağıdır. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da ilçenin eğitimdeki başarısını artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Karaaslan, daha sonra öğrencilere hediyeler verdi.