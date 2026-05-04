Tam doluluğa ulaşan Patnos Barajı'nda kapaklar açıldı

AĞRI'da eriyen karlar ve yağışlar sebebiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Patnos Barajı'nın kapakları açıldı.

Patnos ilçesinde Gevi Çayı üzerinde sulama amacıyla kurulan Patnos Barajı, eriyen kar ve yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 34 milyon metreküp su hacmine ulaşan barajda kritik noktaya gelinmesi üzerine Patnos Belediyesi olası taşkınları önlemek için harekete geçti. Belediye yetkililerinin takibi sonucu baraj kapakları kontrollü olarak açıldı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, "İlçemizde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonrası barajımızdaki su seviyesini anlık olarak takip ettik. Teknik ekiplerimizin zamanında yaptığı müdahale ve kapakların kontrollü bir şekilde açılmasıyla, hem hemşehrilerimizin evlerini hem de çiftçilerimizin el emeği olan tarım arazilerini mutlak bir felaketten korumuş olduk. Halkımızın can ve mal güvenliği için tüm birimlerimizle sahada, görevimizin başındayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/PATNOS(AĞRI),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
