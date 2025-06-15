Talasemi Hastalığının Önlenmesi İçin Evlilik Öncesi Tarama Testleri Önemli

Talasemi Hastalığının Önlenmesi İçin Evlilik Öncesi Tarama Testleri Önemli
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Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Akdeniz Anemisi olarak bilinen talasemi hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taşıyıcı tarama testlerinin önemini vurguladı.

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, talasemi hastalığının önüne geçmek için evlilik öncesi yapılacak taşıyıcı tarama testlerinin önem arz ettiğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Akdeniz Anemisi Talasemi Önleme Konferansı düzenlendi.

AKHAV Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, belediye kültür salonundaki konferansta yaptığı konuşmada, halk arasında "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen talaseminin önlenebilir bir genetik hastalık olduğunu anlattı.

Katılımcılara hastalığın genetik geçişi, belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Canatan, "Hastalığın erken tanısı, doğru yönlendirme ve zamanında tedavi hastalığın önlenebilmesi açısından ciddi ölçüde önem taşımaktadır. Asıl amacımız ise hasta bireylerin doğmasını önlemektir. Bunu da evlilik öncesi yapılacak taşıyıcı tarama testlerini yaygınlaştırarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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