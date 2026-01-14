Haberler

Talas'ta emekliler evlerinde ziyaret ediliyor

Güncelleme:
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında emekli vatandaşlar, belediye personeli tarafından evlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyelerle gönülleri alınıyor. Şu ana kadar 1019 emekli ziyaret edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulamayla, ilçede bulunan emekli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında erkek ve kadın personel, haftanın iki günü ilçede yaşayan emeklileri evlerinde ziyaret ederek, gönüllerini alıyor.

Ziyarette belediye çalışanları, emeklilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyor.

Çay kahve eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, hane halkının çeşitli konulardaki istek ve talepleri de not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

Emekliler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Uygulama kapsamında şu ana kadar 1019 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
