Talas'ta emekliler evlerinde ziyaret ediliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulamayla, ilçede bulunan emekli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında erkek ve kadın personel, haftanın iki günü ilçede yaşayan emeklileri evlerinde ziyaret ederek, gönüllerini alıyor.

Ziyarette belediye çalışanları, emeklilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyor.

Çay kahve eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, hane halkının çeşitli konulardaki istek ve talepleri de not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

Emekliler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Uygulama kapsamında şu ana kadar 1019 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.