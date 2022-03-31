Talas Belediyesi gelen tepkiler üzerine Ramazan'da "davul çalma yasağını" kaldırdıklarını açıkladı

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "öğrenci şehri" Talas'ta çok sayıda öğrencinin, "ramazan davulu" konusunda çözüm talebinde bulunduğu aktarıldı.

TALAS'TA RAMAZAN'DA DAVUL ÇALINACAK

Teknolojinin gelişmesinin de insanların kendi imkanlarıyla sahura kalkabilmesini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, "Son dönemlerde ramazan davulu geleneğinin/kültürünün uzağında gerçekleşen bazı uygulamalar nedeniyle sayın kaymakamımız ile birlikte ilçemizde davul çalınmasının önüne geçen sözlü bir prensip kararı almıştık.

"TEPKİLER ÜZERİNE KARARIMIZDAN VAZGEÇTİK"

Ancak konuya duyulan hassasiyet, ilçemiz sakinlerinden gelen yoğun talep ve sosyal medyadaki ölçüsüz tartışmalar, bu prensip kararından vazgeçmemizin doğru olacağı kanaatini oluşturmuştur. Bu doğrultudaki karar ve takip, Kayseri Valiliğimiz tarafından yerine getirilecektir." ifadelerine yer verildi.