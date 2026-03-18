Talas Belediyesinin Ramazan Bayramı'nı Yeşilçam replikleriyle kutlaması gülümsetti

Kayseri'de Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine astığı billboardlarda Yeşilçam filmlerinden sahnelerle bayram tebriği gerçekleştirdi. Görsellerin vatandaşlarda tebessüm yarattığı belirtildi.

Kayseri'de Talas Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine astığı billboardlarda bazı Yeşilçam bayramlaşma repliklerine yer verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Ramazan Bayramı tebriği için reklam mecralarında paylaştığı Yeşilçam konseptli görsellerin görenlere tebessüm ettirdiği belirtildi.

İlçenin değişik bölgelerindeki billboardlara asılan görsellerde, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı, Neşeli Günler, Süt Kardeşler ve Baba Bizi Eversene'deki el öpme sahneleri ile bazı repliklerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayramın sevinç demek olduğunu belirterek, vatandaşların bayramını unutulmaz sahnelerle kutlayarak yüzlerde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Billbordlara asılan afişlerle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yalçın, tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
