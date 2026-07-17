Talas Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı

Talas Belediyesinde görev yapan personele yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye fuaye alanına kurulan düzenekle gerçekleştirilen uygulama kapsamında görme, işitme ve solunum testleri gerçekleştirildi.

Alınan kan örnekleriyle personelin tam kan sayımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her işin başının sağlık olduğunu, belediyede görev yapan personelin sağlıklı şartlarda ve sağlıklı şekilde hizmet vermesi için dönem dönem sağlık taraması yaptıklarını belirtti.